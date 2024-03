Oscars 2024 : "Oppenheimer", "Anatomie d'une chute"... Le palmarès complet

La 96ᵉ cérémonie des Oscars s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, à Los Angeles, aux États-Unis. "Oppenheimer" et le film français "Anatomie d'une chute" ont notamment été récompensés. Retrouvez l'intégralité du palmarès de cette nouvelle édition de la grand-messe annuelle du cinéma.

Oppenheimer plébiscité aux Oscars. La 96ᵉ édition de la cérémonie la plus prestigieuse du cinéma s'est déroulée dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 mars au Dolby Theater de Los Angeles (États-Unis) et a sacré sept fois le film de l'Américain Christopher Nolan. Plusieurs des prix les plus importants de la soirée sont revenus à ce biopic sur le créateur de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur acteur pour Cillian Murphy, qui interprète à l'écran le célèbre scientifique.

Autre sensation : le succès du long-métrage français Anatomie d'une chute, déjà auréolé de la palme d'Or à Cannes au printemps et qui remporte cette fois un nouveau prix pour son scénario original, écrit par la réalisatrice Justine Triet et Arthur Harari. "Je suis tellement heureuse, ça veut dire que les films traversent les frontières", a lancé la cinéaste après avoir récupéré sa statuette. La performance majeure d'Emma Stone dans Pauvres créatures a aussi été saluée par l'Académie, qui lui décerne l'Oscar de la meilleure actrice. Le Japonais Hayao Miyazaki a aussi remporté un second prix pour le film d'animation Le Garçon et le Héron.

Le palmarès complet de la 96ᵉ cérémonie

Meilleur film : Oppenheimer

Meilleure réalisation : Christopher Nolan (Oppenheimer)

Meilleur acteur : Cillian Murphy (Oppenheimer)

Meilleure actrice : Emma Stone (Pauvres créatures)

Meilleur acteur dans un second rôle : Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Meilleure actrice dans un second rôle : Da'vine Joy Randolph (Winter Break)

Meilleur scénario original : Anatomie d’une chute

Meilleure adaptation : Fiction à l’américaine

Meilleure photographie : Oppenheimer

Meilleur montage : Oppenheimer

Meilleure musique : Oppenheimer

Meilleurs décors : Pauvres créatures

Meilleurs costumes : Pauvres créatures

Meilleur son : La Zone d’intérêt

Meilleurs effets spéciaux : Godzilla Minus One

Meilleurs maquillages et coiffures : Pauvres créatures

Meilleure chanson originale : "What Was I Made For ?", Billie Eilish et Finneas O’Connell (Barbie)

Meilleur film international : La Zone d’intérêt

Meilleur film d’animation : Le Garçon et le Héron

Meilleur film documentaire : 20 Jours à Marioupol

Meilleur court-métrage : La merveilleuse histoire d’Henry Sugar

Meilleur court-métrage d’animation : War is over

Meilleur court-métrage documentaire : The Last Repair Shop