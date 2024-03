Oscars 2024 : Jonathan Glazer, réalisateur de "La Zone d’intérêt", dénonce l'offensive israélienne à Gaza

Le Britannique Jonathan Glazer a reçu l’Oscar du meilleur film international pour "La Zone d’Intérêt", dimanche soir à Hollywood. Sur scène, ce fils d’immigrés juifs ukrainiens s’est livré à un plaidoyer contre la politique d’Israël en Palestine. "Nous refusons que notre judéité et l'Holocauste soient détournés pour une occupation qui a causé tant de souffrances", a-t-il lancé.

Sans surprise ou presque, La Zone d’intérêt a été désigné meilleur film international lors de la 96ème cérémonie des Oscars, dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 mars. Inspiré du roman éponyme de l’écrivain britannique Martin Amis, le quatrième long-métrage de Jonathan Glazer raconte la vie de famille de Rudolf Höss, le commandant SS du camp de concentration d'Auschwitz.

Issu d’une famille juive ukrainienne de Londres, l'auteur de Birth et Under The Skin a tourné sur les lieux mêmes de l’horreur. Depuis l’avant-première en mai dernier à Cannes, où il avait remporté le Grand prix, le cinéaste de 58 ans n’a de cessé de rappeler combien cette œuvre radicale dialogue avec notre époque. Ce qu'il a encore fait sous les dorures de Hollywood.

Que ce soient les victimes en Israël le 7 octobre, ou l'attaque en cours à Gaza, ce sont toutes des victimes d'une déshumanisation. Jonathan Glazer

"Tous nos choix ont été faits pour réfléchir et nous confronter avec le présent, pas pour dire ce qu’ils ont fait alors, plutôt ce que nous faisons maintenant", a-t-il rappelé dimanche soir sur la scène du Dolby Theatre. "Notre film montre où la déshumanisation mène à son pire. Elle a façonné tout notre passé et notre présent."

Jonathan Glazer est allé encore plus loin en livrant un plaidoyer contre l'occupation israélienne des Territoires palestiniens. "Nous refusons que notre judéité et l'Holocauste soient détournés pour une occupation qui a causé tant de souffrances pour tant d'innocents", a-t-il insisté

"Que ce soient les victimes en Israël le 7 octobre, ou l'attaque en cours à Gaza, ce sont toutes des victimes d'une déshumanisation", a-t-il ajouté au cours d’une soirée où plusieurs célébrités comme Mark Ruffalo Billie Eilish, Ramy Youssef ou encore Ava DuVernay ont arboré un badge rouge appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

Interprété par l’acteur autrichien Christian Friedel et Sandra Hüller, la star allemande d’Anatomie d’une chute de Justine Triet, La Zone d’intérêt est sorti en France fin janvier. Avant la cérémonie des Oscars dimanche, le film avait déjà réuni près de 700.000 spectateurs sur nos écrans.