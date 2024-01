"Ken ne serait rien sans Barbie" : Ryan Gosling ne digère pas l'absence de Margot Robbie et Greta Gerwig aux Oscars

À l'affiche du film "Barbie", Ryan Gosling est en lice pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Une bonne nouvelle pour le comédien qui a tenu malgré tout à déplorer l'absence de Margot Robbie et Greta Gerwig dans les nominations. Pour lui, la comédienne et la réalisatrice du carton cinématographique méritaient plus de reconnaissance.

Deux mauvaises nouvelles qui viennent gâcher la bonne. Dans un communiqué relayé par les médias américains, Ryan Gosling déplore l'absence de Margot Robbie et Greta Gerwig dans les nominations aux Oscars. En lice pour le prix du meilleur second rôle masculin, le comédien qui joue le rôle de Ken se dit "honoré" d'avoir été nommé. "Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais je suis incroyablement honoré et fier que ce soit pour avoir incarné une poupée en plastique nommée Ken", s'amuse l'acteur.

Il n'y a pas de film 'Barbie' sans Greta Gerwig et Margot Robbie Ryan Gosling

"Mais il n'y a pas de Ken sans Barbie, et il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes derrière ce film historique et célébré dans le monde entier", tempère le mari d'Eva Mendes qui regrette que dans les huit nominations récoltées par Barbie, aucune ne distingue le travail individuel des deux femmes.

"Aucun membre du film n'aurait reçu de reconnaissance sans leur talent, leur détermination et leur génie. Dire que je suis déçu qu'elles ne soient pas nommées dans leurs catégories respectives est un euphémisme", balance l'interprète de Ken.

Même son de cloche du côté d'America Ferrera, également nommée pour son rôle de Gloria dans Barbie. Interrogée par Variety, la comédienne s'est dite "incroyablement déçue" que Margot Robbie et Greta Gerwig – qui présidera le prochain Festival de Cannes – ne soient pas nommées.

"Greta a fait à peu près tout ce qu'un réalisateur pouvait faire pour mériter cette nomination. Elle a créé ce monde, a pris quelque chose qui n'avait pas de valeur pour la plupart des gens et en a fait un phénomène mondial. C'est décevant de ne pas la voir sur cette liste", a-t-elle déclaré.