Oscars 2024 : malgré la polémique, "La Passion de Dodin Bouffant" toujours dans la course

Candidat de la France à l’Oscar 2024 du meilleur film international, "La Passion de Dodin Bouffant" de Trần Anh Hùng figure dans la short-list que vient de dévoiler l’Académie. Sa sélection au détriment de la Palme d’or de Justine Triet "Anatomie d’une chute" avait surpris de nombreux professionnels et cinéphiles. Reste que ce drame culinaire avec Juliette Binoche et Benoît Magimel n’est pas encore assuré de participer à la cérémonie, en mars prochain.

30 ans après la victoire de Régis Warnier avec Indochine, le cinéma français désespère de remporter l’Oscar du meilleur film international. Pour défendre les chances tricolores lors de la 96ᵉ cérémonie, le 10 mars prochain, le comité de sélection réuni par le Centre national du cinéma (CNC) a jeté son dévolu sur La Passion de Dodin Bouffant, le drame culinaire de Trần Anh Hùng avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, il figure dans la short-list des 15 films retenus avant la sélection finale des 5 nominés, le 23 janvier. Ira-t-il jusqu’au bout ?

Son choix, fin septembre avait en tout cas surpris plus d’un observateur puisque la plupart ou presque étaient persuadés que ce serait la Palme d’or, Anatomie d’une chute de Justine Triet, qui serait retenue. De nombreux cinéphiles avaient d’ailleurs manifesté leur déception sur les réseaux sociaux, certains suspectant une intervention politique suite au discours choc de la réalisatrice sur la réforme des retraites et la défense de l’exception culturelle, taclée par la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak à l’époque.

La crainte d'un choix politique

Une hypothèse à laquelle le CNC avait réagi avec fermeté auprès de TF1info. "La ministre n’intervient à aucun moment dans le processus de choix des films présélectionnés ou sélectionnés. La commission est composée de sept professionnels, qui sont changés chaque année et proposés pour éviter tout conflit d’intérêt", nous expliquait alors l’institution. "Il ne s’agit absolument pas de refaire le match du Festival de Cannes en choisissant le meilleur film français de l’année, mais de choisir le meilleur film français pour gagner la compétition des Oscars."

Cette argumentation n’avait pas franchement convaincu David Thion, l’un des producteurs d'Anatomie d’une chute. "Le film, qui avait de manière objective le plus d’atouts dans sa manche pour remporter l’Oscar du meilleur film international, c’est sans conteste celui de Justine Triet", nous expliquait-il, soulignant notamment la couverture médiatique "exceptionnelle" du film aux États-Unis, son succès populaire et les pronostics de la presse spécialisée.

L'incroyable moisson de la Palme d'or

Un point sur lequel on peut difficilement lui donner tort puisqu’en cette fin d’année, le drame judiciaire interprété par Sandra Hüller multiplie les récompenses. Cinq récompenses aux Prix du cinéma européen, deux aux Gotham Independant Films Awards, meilleur film international pour le New York Film Critics Circle, les British Independent Film Awards et les National Board of Review Awards. Sans parler des nominations aux prochains Golden Globes où Anatomie d’une chute figure dans quatre catégories, dont celle du meilleur film international… au détriment de La Passion de Dodin Bouffant.

Le 23 janvier, on saura donc si le film de Trần Anh Hùng figure dans la liste resserrée des nommés à l’Oscar du meilleur film international. Au regard des pré-sélectionnés annoncés jeudi soir par l’Académie, La Zone d’interêt de Jonathan Glazer fait figure de grandissime favori. Et une place dans le top 5 serait déjà formidable pour un long-métrage qui, malgré une bonne critique, a terminé sa carrière en salles chez nous à moins de 224.000 entrées.

Tout l’inverse d’Anatomie d’une chute qui attiré 1,3 million de spectateurs en France depuis l’été. Un succès international puisque mi-novembre, il cumulait près de 17,5 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 3 millions aux États-Unis. Avec en ligne de mire les Oscars puisque Neon, son distributeur américain, rêve de refaire le coup de Parasite, le film du Coréen Bong Joon-ho qui avait damé le pion aux productions hollywoodiennes en 2020 avec quatre trophées dont celui du meilleur film tout court. Le plus savoureux serait que les deux équipes se retrouvent sur le tapis rouge le 10 mars, histoire de poser pour une photo de famille inédite.