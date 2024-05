Où la Joconde a-t-elle été peinte ? Le mystère pourrait avoir été résolu

La Joconde, l'une des plus célèbres réalisations de Léonard de Vinci, fait l'objet de nombreuses théories, notamment sur le lieu où l'œuvre a été peinte. Plus de cinq siècles après sa création, une historienne affirme avoir découvert où l'artiste a réalisé son iconique tableau. Ann Pizzorusso estime que le paysage correspond à la province de Lecco, en Lombardie, au nord de l'Italie.

C'est l'un des tableaux les plus célèbres et les plus mystérieux du monde. Alors que la Joconde, peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506, n'a pas encore livré tous ses secrets, une géologue et historienne américaine affirme en avoir résolu un. D'après Ann Pizzorusso, le chef-d'œuvre de la Renaissance aurait été peint sur les rives du lac de Côme, en Lombardie. Une hypothèse basée sur plusieurs preuves scientifiques, présentées ce samedi 11 mai lors d'une conférence sur la géologie organisée en Italie.

Une géolocalisation "convaincante"

Comme le rappelle le Guardian, qui se fait l'écho de ces révélations, le paysage derrière Mona Lisa a longtemps suscité de nombreuses spéculations. Certains historiens de l'art suggèrent que l'arrière-plan sort directement de l'imaginaire de son auteur, Léonard de Vinci, quand d'autres y voient des similitudes avec certains lieux en Toscane. Alors, ce débat sera-t-il enfin tranché ? La géologue et historienne spécialisée dans l'art de la Renaissance pense en tout cas en avoir les preuves. En combinant ses deux domaines d'expertise, la spécialiste a fait correspondre plusieurs lieux de la province de Lecco, en Lombardie, avec la peinture. Le pont visible derrière Mona Lisa devient ainsi le pont d'Azzone Visconti de Lecco, datant du XIVe siècle. La chaîne de montagnes et le lac se transforment quant à eux en une représentation des Alpes du sud-ouest, qui surplombent la région et le lac Garlate, que le savant italien aurait visité il y a 500 ans.

Des similitudes indéniables, selon la spécialiste, qui décrit même un "coup de maître", rendu possible en utilisant ses deux expertises. Grâce à la géologie, elle a pu remarquer que Léonard de Vinci avait représenté des rochers en utilisant une couleur toute particulière, un mélange de gris-blanc, caractéristique du calcaire qu'on retrouve notamment dans la province de Lecco. Et grâce à ses connaissances en histoire de l'art et aux "carnets" de l'artiste italien, elle sait "qu'il a passé beaucoup de temps à explorer la région de Lecco et le territoire plus au nord".

Des preuves scientifiques qui semblent satisfaire certains spécialistes. Dans les colonnes du Guardian, Michael Daley, directeur de l'ONG ArtWatch, a décrit ces découvertes comme "capitales". "Les historiens de l'art spéculent tous sur l'endroit où la Joconde a été peinte (...) Mais Pizzorusso a réussi à localiser l'endroit de manière convaincante en apportant des preuves". Idem du côté de Jacques Franck, un ancien consultant considéré comme l'un des plus grands spécialistes de Léonard de Vinci. Auprès du quotidien britannique, il affirme ne pas "douter" de la théorie de l'historienne, "étant donné sa parfaite connaissance de la géologie du pays italien et plus précisément des lieux où Léonard de Vinci a voyagé au cours de sa vie". Reste à voir si ses arguments pourront convaincre au cours de la conférence organisée ce samedi à Lecco, soit à l'endroit exact où Léonard de Vinci pourrait avoir peint le célèbre paysage.