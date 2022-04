Hommage national à Michel Bouquet : comment se déroulera la cérémonie de mercredi ?

Les derniers honneurs à "un monstre sacré". Un hommage national va être rendu à Michel Bouquet, mercredi 27 avril, dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, "conformément au souhait de la famille". La cérémonie, dédiée à l'acteur de cinéma et au comédien de théâtre, décédé le 13 avril dernier, à l'âge de 96 ans, débutera à 16h. Elle sera présidée par le président, Emmanuel Macron, accompagné de la Première dame, Brigitte Macron. L'hommage, ouvert au public, se déroulera en présence de la famille et des proches du César du meilleur acteur (2002 et 2006) et du Molière du comédien (1998 et 2005).

Après une Marseillaise par la musique de Gendarmerie mobile et le traditionnel passage en revue des troupes par le chef de l'État, Fabrice Luchini prendra la parole. Le comédien - qui a eu le privilège de jouer l'un de ses premiers rôles aux côtés de Michel Bouquet dans Vincent mit l'âne dans un pré (et s'en vint dans l'autre), de Pierre Zucca en 1976 - honorera le monument du théâtre français, connu pour avoir joué pas moins de 800 fois en 20 ans Le roi se meurt, d'Ionesco. Muriel Robin, son élève au conservatoire, et Pierre Arditi, avec qui il a partagé plusieurs fois l'affiche au cinéma, monteront aussi à la tribune.