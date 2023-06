"Pageboy" d'Elliot Page : cruelle et bouleversante, on a lu l'autobiographie de la star

Dans Les Éclats, son dernier roman paru au printemps, Bret Easton Ellis raconte son coming-out impossible dans le Los Angeles des années 1980, ses liaisons secrètes avec ses camarades de lycée et son agression sexuelle par un producteur hollywoodien qui se trouvait être le père de sa petite-amie. Une imposture qui a longtemps tourmenté le plus grand écrivain de sa génération, qui a pourtant grandi dans l’un des États les plus progressistes des États-Unis.

Quarante ans plus tard, on pourrait se dire que les choses ont été plus simples pour Elliot Page. Et puis en lisant ses terribles confidences dans Pageboy, son autobiographie qui paraît en France chez Kero ce mercredi, on réalise les souffrances que l’acteur a été contraint d’endurer pour assumer son identité dans une industrie qui a tout fait pour la nier. Après son coming out lesbien en 2014, la star a fait son coming out trans et non binaire en 2020.