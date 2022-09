Deauville 2022 : "Aftersun", le premier film de la jeune réalisatrice Charlotte Wells, décroche le Grand Prix

Deux films décrochent le prix du jury ex-aequo : Palm Trees and Power of Lines de Jamie Dack et War Pony co-réalisé par Gina Gammell et l’actrice Riley Keough, petite-fille d’Elvis Presley qui signe là ses débuts derrière la caméra. C’est encore un premier film, Emily The Criminal de John Patton Ford, qui remporte le prix du public décerné par le vote des festivaliers.