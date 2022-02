"Pam & Tommy" sur Disney+ : une série sans aucun filtre sur la sextape la plus célèbre des 90s

La série ne fonctionnerait pas aussi bien sans son casting tellement bluffant qu’on se demande parfois si ce ne sont pas des archives. Les premières photos de Lily James et Sebastian Stan étaient saisissantes. Les voir en action serait presque hors du temps. Ils ne jouent pas Pamela et Tommy, ils sont Pamela et Tommy. L’actrice de Downton Abbey passait chaque jour plus de 3h30 au maquillage et à la coiffure, l’interprète du Soldat de l’hiver chez Marvel s’est lui recouvert le corps de faux tatouages.