Pamela Anderson se met à nu sur Netflix : "À part les cheveux, les seins et les chaussures, tout est naturel"

"À part les cheveux, les seins et les chaussures en plastique, tout est naturel chez moi", s’amuse-t-elle aujourd’hui. La meilleure arme de Pamela Anderson ? L’autodérision. Une éclaircie parmi les orages d’une fausse couche lors du tournage de son premier et unique long-métrage, puis des violences conjugales de Tommy Lee, qui l’enverront six mois en prison. Son histoire avec le footballeur français Adil Rami, qu’elle a accusé de violences, est expédiée en deux minutes. Sans que son nom ne soit jamais cité. Ses fils Brandon et Dylan la taquinent sur ses nombreux divorces – "sa passion, c’est de tomber amoureuse". Ils la défendent bec et ongles face à ceux qui l’accusent d’avoir gagné de l’argent avec sa sextape, louant une femme altruiste qui était "souvent endettée". "L’activisme, c’est sexy", sourit la défenseuse de la cause animale avec PETA.