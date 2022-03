Pamela Anderson va raconter "sa vraie histoire" dans un documentaire sur Netflix

Si l’idée d’un tel documentaire ne date pas d’hier, on ne peut tout de même pas s’empêcher d’y voir une réponse à la série la plus sulfureuse de ce début d’année. Disponible sur Disney+, Pam & Tommy refait le film du scandale de la sextape avec son mari Tommy Lee qui a bouleversé le quotidien et la carrière de l’actrice canadienne.

Huit épisodes qui glissent de la bouffonnerie trash au drame intime pour mieux rendre justice à Pamela Anderson. Une femme que le monde a hypersexualisé sans états d’âme avant de la descendre en flèche. La principale intéressée n’a pas souhaité prendre part au projet, ses proches insistant sur le fait qu’elle n’avait pas non plus l’intention de jeter un œil à cette fiction. Aujourd’hui âgée de 54 ans, elle est bien décidée à reprendre le contrôle du récit. Et prouver qu’elle ne peut plus être réduite à son célèbre maillot de bain rouge.