"Frenchie Shore" : la ministre de la Culture s'inquiète d'une téléréalité "à la limite de la pornographie"

Entre blagues salaces et séquences explicites, la téléréalité "Frenchie Shore" ne passe pas inaperçue. Diffusée sur Paramount+ et MTV France après 23h, c’est l’adaptation d’un format à succès aux États-Unis. Interrogée par "Le Parisien", la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s’inquiète de son contenu et des larges extraits accessibles aux mineurs sur les réseaux sociaux.

C’est un programme qui déchaîne les passions. Depuis le 11 novembre dernier, la plateforme Paramount+ et MTV France diffusent "Frenchie Shore", une téléréalité qui réunit dix colocataires dont l’objectif est de faire la fête… et plus si affinités. Tournée au Cap d’Agde, c’est la déclinaison de l’émission américaine "Jersey Shore", diffusée de 2009 à 2012. Si chaque épisode regorge de blagues cochonnes, on peut également y découvrir de nombreuses scènes de nudité… et même des rapports sexuels floutés à l’écran.

Alors que la presse et de nombreux internautes s’inquiètent d’une dérive trash jamais vu à la télé française, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak livre son sentiment dans un entretien accordé ce mardi au Parisien. "Je me garderai bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes, qui ont leur liberté éditoriale", remarque-t-elle d'abord.

Pour des adolescents qui vont se dire, c’est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique Rima Abdul-Malak dans "Le Parisien"

"Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Mais n’importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça m’est arrivé", constate toutefois la ministre. "L’Arcom (l’autorité de régulation des médias - ndlr) a compétence pour les plateformes au titre de protection des mineurs. Ce qui pose question, c’est l’accès aux mineurs car on est à la limite de la pornographie."

"On n’est pas dans le registre de la fiction, d’un film ou d’une série, avec le recul que ça implique", ajoute-t-elle par ailleurs. "Pour des adolescents qui vont se dire, c’est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique."

Frenchie Shore est une émission produite par Ah ! Production, à laquelle on doit plusieurs programmes comme "La villa des cœurs brisés", "La bataille des couples" ou encore "JLC Family". "Nous ne sommes pas là pour faire un film pornographique", a assuré la semaine dernière dans Le Parisien le producteur David Maceira. "Ces jeunes gens sont hyper touchants et ont été très respectueux durant le tournage. Il ne faut pas les réduire à la vulgarité."