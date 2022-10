Paramount+, Universal+… Quelles sont ces nouvelles plateformes qui s’installent en France ?

Le service de streaming du groupe Paramount Global parle de "milliers d’heures de contenus" allant du blockbuster aux dessins animés comme La Pat’Patrouille et le reboot des Razmoket. Inédites en France, les séries produites pour Paramount+ aux États-Unis seront aussi à découvrir. On peut citer The Offer - dans les coulisses du tournage du Parrain -, Tulsa King avec Sylvester Stallone ou 1923, la suite de Yellowstone avec Helen Mirren et Harrison Ford. Un line-up que pourrait aussi rejoindre Wolfpack, la nouvelle série de Sarah Michelle Gellar attendue pour janvier 2023 outre-Atlantique. Les séries de la chaîne Showtime, comme The First Lady avec Viola Davis dans la peau de Michelle Obama, American Gigolo avec Jon Bernthal ou encore l’adaptation du célèbre jeu vidéo Halo complètent la programmation.