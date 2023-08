"Parfois, ça arrive" : le futur ex-mari de Britney Spears sort du silence après avoir demandé le divorce

Il a réservé sa première réaction aux 3 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Au lendemain de l’annonce de sa rupture surprise avec Britney Spears, Sam Asghari a réagi avec un court texte partagé dans sa story Instagram jeudi 17 août. "Après six ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre parcours", écrit-il, laissant entendre que la décision est mutuelle. D'après la presse américaine, dont le très sérieux People Magazine qui cite les documents de justice, c’est lui qui a demandé le divorce pour "différents irréconciliables" et a donné le 28 juillet comme date de la séparation après 14 mois de mariage.