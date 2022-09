Paris 2024 : Thomas Jolly nommé directeur artistique des cérémonies

Il est considéré comme un prodige du théâtre français. Le comédien et metteur en scène Thomas Jolly a été désigné directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques 2024 de Paris, ont annoncé ce mercredi les organisateurs.

Peu connu du grand public, Thomas Jolly est considéré comme l'un des meilleurs metteurs en scène du moment. Comme le rappelle l'AFP, cet artiste de 40 ans est connu pour son sens de la dramaturgie et la démesure de ses mises en scène. Il a notamment monté des pièces de Shakespeare dignes de Game of Thrones et va recréer Starmania.

Originaire de Rouen, formé en Normandie et en Bretagne, il dirige depuis 2020 le centre dramatique national d'Angers. Il est l'un des metteurs en scène "à l'avant-garde de la jeune scène artistique française", estime le patron des JO-2024, Tony Estanguet. Il s'occupera notamment de la direction artistique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, prévue sur la Seine, un évènement inédit.