La robe Schiaparelli de Kylie Jenner fait "rugir" PETA France

Du côté de la branche américaine de PETA, c'est un autre son de cloche. La présidente de l'association, Ingrid Newkirk, a défendu Kylie Jenner et sa robe à tête de lion. Dans une déclaration partagée avec Page Six Style, elle a salué les "têtes d'animaux tridimensionnelles" de la collection Schiaparelli, dont aucune n'incorporait de fourrure ou de cuir véritable, comme "fabuleusement innovantes". "Les looks de Kylie, Naomi et Irina célèbrent la beauté des animaux sauvages et peuvent être une déclaration contre la chasse au trophée, dans laquelle les lions et les loups sont déchirés pour satisfaire l'égoïsme humain", a conclu Ingrid Newkirk.