Fin de la grève à la tour Eiffel, qui s'apprête à rouvrir

Depuis lundi, la tour Eiffel était fermée au public à cause d'une grève. Au bout de cinq jours de blocage, les syndicats et la société d'exploitation du monument ont trouvé un accord. Le monument pourra de nouveau être visité à partir de ce dimanche 25 février.

Le monument le plus célèbre de Paris sera de nouveau accessible aux touristes. Au bout de cinq jours de fermeture due à un mouvement de grève, la Sete, la Société d'Exploitation de la tour Eiffel, a annoncé la réouverture du monument au public, ce dimanche 25 février.

La gestion financière du site mise en cause

Selon elle, un accord entre les syndicats et la direction a été trouvé. "La direction de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete) et les organisations syndicales ont abouti à un accord de sortie de grève prévoyant que les parties feront régulièrement un point de suivi du modèle économique, de l’évolution des investissements de travaux et des recettes de la société à travers une instance qui se réunira tous les six mois", précise effectivement la Sete dans un communiqué.

Les employés du plus célèbre site touristique de Paris (et le monument payant le plus visité au monde) reprochaient à leur employeur sa gestion financière. Ils mettaient également en cause la mairie, à qui ils reprochent de demander une redevance trop importante qui grèverait les marges de manœuvre sur le budget travaux et, in fine, le recrutement et les rémunérations.