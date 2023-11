Mère pour la deuxième fois, Paris Hilton a donné à "sa princesse" le nom d’une capitale européenne

L’héritière de l’empire hôtelier a profité de la fête de Thanksgiving ce jeudi pour annoncer que sa famille s’agrandissait. Après la naissance du petit Phoenix par mère porteuse en début d’année, le clan Hilton-Reum fête l’arrivée d’une fillette. L’occasion pour eux poursuivre la tradition des prénoms qu’on retrouve aussi bien à l’état civil que sur une carte routière.

C’est l’évènement qui lance les fêtes de fin d’année aux États-Unis. Thanksgiving, un moment de partage en famille ou entre amis lors duquel chacun prend le temps de se montrer reconnaissant de l’année écoulée. Pour Paris Hilton, 2023 aura été celle de la maternité qu’elle attendait de découvrir depuis bien longtemps. Alors sur Instagram, elle ne pouvait que partager des moments de complicité avec son fils Phoenix, né par mère porteuse en janvier.

Sa ville "préférée"

Une grossesse sur laquelle elle n’avait rien dit, pas même à sa propre mère. Ce jeudi 23 novembre, Paris Hilton a poursuivi sa politique du secret en annonçant la naissance d’un deuxième enfant. "Je suis reconnaissante pour ma petite fille", écrit-elle sur Instagram en légende d’une photo dévoilant le prénom du nouveau-né inscrit sur un t-shirt à manches longues à col Claudine. Prénommée d’après la capitale française, l’héritière de l’empire hôtelière – qui s’est construit sa propre fortune jusqu’à devenir milliardaire – est allée piocher outre-Manche pour appeler sa fille London. "Ma princesse est arrivée", a-t-elle commenté sur TikTok. Sans en dire plus sur la sœur de Phoenix.

Si le timing de la naissance a surpris, le choix du prénom était connu depuis longtemps. Invitée chez Ellen DeGeneres l’an dernier, Paris Hilton avait lancé que sa fille, née de son mariage avec Carter Reum, s’appellerait London Marilyn Hilton Reum. "Marilyn d’après ma grand-mère et London parce que c’est ma ville favorite, et je trouve que Paris et London sonnent bien ensemble", déclarait-elle. Un prénom qu’elle a en tête depuis "probablement plus de 10 ans", comme elle l’expliquait dans son podcast en début d’année. Son aîné, Phoenix, a lui aussi hérité d’un nom de ville, signe d’une étonnante tradition familiale.

Après avoir multiplié les costumes de Halloween avec son fils sur Instagram, Paris Hilton devrait profiter de Noël pour dévoiler ses premiers portraits de famille à quatre. Un faire-part qu'attendent de pied ferme les réseaux sociaux, où la femme d’affaires de 42 ans est suivie par plus de 50 millions de personnes.