Paris Hilton affirme avoir été droguée et violée à l'âge de 15 ans

Dans une interview accordée à la version britannique du magazine Glamour, Paris Hilton raconte avoir été droguée puis violée à l'âge de 15 ans. La jet-setteuse et héritière d'un empire hôtelier américaine explique avoir fait la rencontre de garçons plus âgés dans un centre commercial à Los Angeles, où elle avait l'habitude de traîner avec ses amies lorsqu'elle était adolescente. "Et puis un jour, ils nous ont invités chez eux et nous avons bu ces panachés de vin aux baies", détaille-t-elle.