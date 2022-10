"White Lives Matter" : Kanye West choque à la Fashion Week parisienne

C'est le roi de la provocation. Et il l'a prouvé, une fois de plus. Après avoir défilé dans la boue pour Balenciaga ce dimanche à Villepinte, Kanye West, qui se fait désormais appelé Ye, a une fois encore provoqué la polémique lors de la présentation de la neuvième collection de sa marque de vêtements, Yeezy. Un show secret organisé dans un bâtiment de l'avenue de la Grande Armée, dans le XVIe arrondissement de Paris, devant une soixantaine d’invités triés sur le volet.

Et si le rappeur a une fois encore fait parler de lui, c'est parce qu'il est apparu avec un t-shirt à manche longue arborant dans le dos la phrase "White Lives Matter" ("Les vies des Blancs comptent", ndlr). Une phrase apparue en 2015 dans les milieux des suprémacistes blancs et de l'extrême droite américaine en réponse au slogan "Black Lives Matter" ("Les vies des Noirs comptent"), scandé lors des manifestations contre les violences policières et devenu depuis un mouvement politique.