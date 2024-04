James Cameron s'expose à la Cinémathèque française : "C'est comme si je retombais en enfance !"

L'exposition "L'Art de James Cameron" ouvre ses portes ce mercredi 4 avril à La Cinémathèque française à Paris. Une plongée passionnante dans les coulisses de l'oeuvre du réalisateur de "Terminator", "Titanic" et "Avatar". Avant le vernissage, ce visionnaire modeste s'est confié à la presse... Et TF1info y était !

Si le progrès technologique irrigue l’œuvre de James Cameron, tout a commencé avec une feuille de papier et un crayon. C’est ce qu’on découvre dans la formidable exposition que La Cinémathèque française consacre au papa canadien de Terminator, Titanic et autre Avatar. Dessins, pastels, peintures mais aussi maquettes, costumes, accessoires et installations 3D… Ce sont plus de 300 pièces rares tout droit sorties des archives du cinéaste de 69 ans qui ont été rassembléeS par le commissaire français Mathieu Orléan et l’Américaine Kim Butts.

"En découvrant ce parcours, j’ai eu l’impression de découvrir ma biographie", a confié ce mercredi à la presse James Cameron, quelques heures avant le vernissage. "C'est comme si je retombais en enfance et que je voyais mes idées évoluer jusqu’à mes premiers pas derrière une caméra. Je ne me considère pas comme un grand artiste plasticien. Mais la valeur de cette exposition, c’est de montrer que le cinéaste est un artiste. Je peins avec de la lumière et c’est mon moyen d’expression."

J’étais à Rome, j’étais fauché. J’étais malade et j’avais de la fièvre. Et j’ai rêvé d’un squelette chromé qui sortait du feu James Cameron

Fils d’un ingénieur électrique et d’une artiste, James Cameron nourri très tôt une double passion pour la création artistique et la science. Sur une photo étonnante qu’on peut découvrir à la Cinémathèque, on le voit poser à côté d’un sous-marin miniature qu’il a construit lui-même, des années avant d’explorer l’épave du Titanic pour l'un des plus grands succès de tous les temps, puis un documentaire fascinant.

Diplômé en physique de l’Université de Californie, le futur champion du box-office travaille comme mécanicien et conduit des camions pour mettre du beurre dans les épinards. Mais son carnet de croquis n’est jamais loin. C'est ce profil singulier qui séduit Roger Corman, le pape de la série B qui l’engage comme homme à tout faire au début des années 1980.

Bien avant d'explorer l'épave du Titanic, James Cameron avait crée ce petit sous-marin... - TF1info

Après avoir renié Piranhas 2 suite à un différend avec son producteur italien, James Cameron va réaliser son "vrai" premier film au printemps 1984, fruit d'un cauchemar surgi durant cette période douloureuse. "J’étais à Rome, j’étais fauché. J’étais malade et j’avais de la fièvre. Et j’ai rêvé d’un squelette chromé qui sortait du feu. C’est cette image qui a donné naissance au Terminator", se souvient le cinéaste.

"En dormant, mon cerveau a non seulement vu cette image, mais il a en plus analysé en arrière-plan qu’il y avait un récit qui allait avec. Comme s’il scannait des métadonnées qui lui montraient que ce squelette avait été auparavant un personnage recouvert d’une enveloppe corporelle humaine. À mon réveil, j’ai développé l’histoire qu’on connaît."

L'un des dessins du Terminator, rêvé par James Cameron avant de devenir un classique de la SF. - Cinémathèque française

De la page à l’écran, l’exposition à la Cinémathèque française relate la naissance d’un véritable mythe de la SF contemporaine, avec en point d’orgue une reproduction grandeur nature du cyborg incarné par Arnold Schwarzenegger, venu du futur pour éliminer John Connor, le futur leader de la rébellion des humains contre les machines.

"On a l’a créé à partir de tous mes dessins parce que j’avais une idée limpide de ce qu’il devait être. Mais aussi parce qu’on n’avait pas d’argent et que ça économisait un poste", souligne le cinéaste. "Au fil des années, mon travail est devenu bien plus collaboratif. Sur Aliens, j’ai partagé le job avec deux autres artistes. Désormais sur Avatar, c’est un travail que j’effectue avec toute une équipe."

Les maquettes des Na'vis, le peuple de Pandora dans "Avatar" dont le troisième volet sortira en décembre 2025. - TF1info

À l’heure où il met la touche finale sur le troisième volet de l'ambitieuse saga Avatar, attendu sur les écrans en décembre 2025, difficile de ne pas demander à James Cameron son avis sur les débats que suscite l’intelligence artificielle dans l’art. "Je peux imaginer un scénario où nous utiliserions l’IA générative comme un outil pour nous proposer des images à partir des univers que nous avons déjà créés", explique le cinéaste dont chaque projet s'accompagne de nouvelles prouesses technologiques.

"En revanche, on ne servirait jamais du produit de l'IA pour l’image finale, parce que pour moi cette dernière est toujours basée sur la performance des acteurs et la dimension humaine de leur travail", insiste-t-il. "En revanche, on peut s’attendre un jour à l’arrivée d’un art entièrement généré par une IA plus puissante et intelligente que nous. Je blague souvent en disant que j’ai fait un film là-dessus en 1984… Et que ça se termine plutôt mal !".

>> "L'art de James Cameron" à la Cinémathèque française du 4 avril 2024 au 5 janvier 2025. L'expo s'accompagne d'une rétrospective de l'oeuvre du cinéaste et d'ateliers pour le jeune public. Le programme complet, c'est par ici !