La France pleure mercredi la disparition de l'une de ses dernières icônes des sixties, Françoise Hardy, dont le décès a été annoncé la veille par son fils Thomas Dutronc. Suivie depuis plusieurs années pour un cancer du pharynx, la chanteuse avait pris la parole à plusieurs reprises pour défendre le droit à l'euthanasie, et disait vouloir partir elle-même "bientôt et de façon rapide".

Elle savait comment elle souhaitait nous dire adieu. Mardi 11 juin, l'icône des sixties Françoise Hardy s'est éteinte à l'âge de 80 ans. "Maman est partie" : c'est par ces simples mots sur ses réseaux sociaux, avec une photo de lui enfant auprès de sa mère, que son fils Thomas Dutronc a officialisé la nouvelle tard dans la soirée. Atteinte d'un cancer du système lymphatique (lymphome), Françoise Hardy s'était confiée à plusieurs reprises sur sa fin de vie.

Partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer. Françoise Hardy

Dans une interview accordée à Paris Match le 14 décembre 2023, la chanteuse avait expliqué vivre un "cauchemar" et souhaitait "partir bientôt et de façon rapide". Ces dernières années, Françoise Hardy s'était déclarée à plusieurs reprises en faveur de l'euthanasie, alors que le projet de loi sur la fin de vie devait être présenté peu après. À la question "Que peut-on vous souhaiter ?", la chanteuse avait répondu à Paris Match : "Partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer."

Interrogée par le magazine sur ses projets, Françoise Hardy avait lâché : "Partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible." Elle expliquait : "Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar".

"À cause de ma vision détériorée, je ne peux plus lire. Je ne peux même plus regarder la télé, ce qui, quand je tombais sur un bon film, était la meilleure façon de déconnecter", regrettait l'ancienne compagne de Jacques Dutronc. Françoise Hardy évoquait régulièrement son mental "détruit" par la maladie, et expliquait que ses "55 radiothérapies" lui avaient fait perdre "la mémoire de trop de choses". Elle déplorait par ailleurs un "manque d'équilibre".

Un courrier adressé à Emmanuel Macron

Dans les colonnes de L’Obs, l'icône française s'était indignée qu'on puisse "laisser des malades incurables souffrir le martyre jusqu’à leur dernière minute, et que les médecins n’aient pas le minimum d’humanité requis pour abréger leurs souffrances". Le 17 décembre, elle avait adressé un courrier à Emmanuel Macron, répétant son espoir de voir émerger une loi sur la fin de vie. Elle avait demandé "de permettre aux Français très malades et sans espoir d’aller mieux de faire arrêter leur souffrance".

La chanteuse avait donné l’exemple de sa mère qui, atteinte de la maladie de Charcot, avait pu être euthanasiée "le jour de son choix" grâce à la complicité de médecins. "Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l’euthanasie", avait-elle assuré dans cette lettre publiée dans La Tribune. À ce moment, la convention citoyenne sur la fin de vie, réunie à l’initiative d’Emmanuel Macron, avait voté à 40% pour une ouverture égale entre le suicide assisté et l’euthanasie.

Entamé le 27 mai par les députés, l’examen du texte sur la fin de vie devait se poursuivre jusqu’au 14 juin, avant un vote solennel le 18 juin. 15 articles sur 21 restaient à examiner, mais la dissolution de l’Assemblée nationale, décidée par le chef de l’État dimanche, a brutalement interrompu l’examen du projet de loi.