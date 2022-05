Parution de "Guerre" de Louis-Ferdinand Céline : ce qu'il faut savoir sur ce manuscrit inédit retrouvé

Dans la plus pure tradition du roman célinien, sombre, nerveux et cru, Guerre s'ouvre avec le réveil du brigadier Ferdinand, 20 ans, miraculeusement en vie sur le champ de bataille à Poelkappelle (Belgique), une nuit de 1915. L'écrivain raconte comment un soldat anglais le sauve, puis sa convalescence non loin du front à Peurdu-sur-la-Lys (dans la réalité Hazebrouck, en France), et enfin un départ précipité pour l'Angleterre.