Pas abattu par la chanson de Shakira, Gerard Piqué s’affiche sur Instagram avec sa nouvelle compagne

Une photo sinon rien. Gerard Piqué a partagé son nouveau bonheur aux plus de 22 millions de personnes qui le suivent sur Instagram en prenant la pose avec celle qui partage désormais sa vie. Le selfie est même pris par Clara Chia Marti. Chez les célébrités, on appelle ça devenir "Instagram official". Une manière comme une autre d’officialiser son histoire d’amour aux yeux de presque tous. Car celle du footballeur espagnol de 35 ans et de sa compagne de 23 ans fait parler, beaucoup parler depuis une dizaine de jours et la sortie d’une chanson qui leur est adressée.