Pascale Arbillot dans "Interruption" au Théâtre Antoine : "Arrêtons ce silence autour de l'avortement"

C’est un spectacle qui veut donner la parole aux femmes. Un spectacle citoyen sur un sujet tabou : l’avortement. Pascale Arbillot est à l'affiche d'Interruption, une pièce de théâtre coup de poing adaptée de l'enquête du même nom de Sandra Vizzavona (parue en 2021 chez Stock). Avocate et écrivaine, elle a compilé des témoignages de femmes qui, comme elle, ont avorté. But de l'entreprise : briser le tabou et dédramatiser le sujet. "La loi nous autorise à avorter, la société nous empêche d'en parler", déplore l'autrice qui a collaboré avec la comédienne et la metteuse en scène Hannah Levin Seiderman. Une véritable expérience de sororité, comme le souligne Pascale Arbillot.

De quoi parle Interruption ?

Interruption une pièce qui donne la parole à des femmes sur le sujet de l'avortement. C'est un mélange de témoignages sous différentes formes avec un fil conducteur, l'histoire d'Eva, le personnage que je joue. Il y a des récits très différents de femmes de tous âges, de tous milieux sociaux, des femmes du passé même. Certains sont poignants, d'autres très durs. Il y a aussi des témoignages drôles, un peu cocasses, voire un peu étonnant parce que la réalité dépasse toujours la fiction.