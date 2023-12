"Past Lives - Nos vies d'avant" : les petits secrets de la comédie romantique la plus troublante de l'année

En salles mercredi, "Past Lives - Nos vies d'avant" est le premier film de la réalisatrice américaine Celine Song. L'histoire d'une Américaine d'origine coréenne qui renoue avec le garçon qu'elle a laissé derrière elle en quittant son pays de naissance. TF1info a rencontré l'auteure de cette petite merveille qui vient de recevoir quatre nominations aux prochains Golden Globes.

Vous avez la larme facile au cinéma ? Méfiez-vous de Past Lives – Nos vies d’avant. "Certains spectateurs m’ont dit qu’ils s’étaient mis à pleurer trois jours après la projection", prévient la réalisatrice américaine Celine Song. En salles ce mercredi en France, son premier film est une comédie romantique qui échappe à tous les clichés d’un genre usé jusqu’à la corde pour le réinventer sous une forme aussi intime qu’universelle.

D’une infinie délicatesse, cette romance à contre-temps vient de décrocher quatre nominations aux prochains Golden Globes, notamment dans la catégorie meilleur film dramatique où elle sera en compétition avec Anatomie d'une chute. Nora Moon, son héroïne, est une dramaturge qui a quitté la Corée du Sud pour l’Amérique avec ses parents lorsqu’elle était enfant. Laissant derrière elle ses racines et un garçon, Hae Sung, qui la recontacte sur les réseaux sociaux douze ans plus tard. Puis encore douze ans après, alors qu’elle vit à New York avec Arthur, son mari écrivain.

C’est lors du 49ᵉ Festival du cinéma américain de Deauville, en septembre dernier, que Celine Song nous a raconté la genèse de cette histoire qui semble très personnelle à plus d’un titre. Comme Nora, elle est née en Corée du Sud. Comme Nora, elle a changé de prénom en s’installant en Amérique du Nord. Comme Nora, c’est par le théâtre qu’elle a débuté. Comme Nora, elle a épousé un Américain. "Je ne dirais pas que c’est exactement ma vie. Plutôt l’adaptation d’événements qui me sont arrivés", précise la réalisatrice de 35 ans.

"C’est un scénario qui est devenu un film tourné par une équipe d’une centaine de personnes qui lui ont apporté leur propre vécu, à commencer par les acteurs", poursuit-elle "Si bien que lorsque j’ai fini le tournage, c’était presque l’histoire de quelqu’un d’autre. Ce que j’adore, c’est qu’avec la sortie en salles, le processus est encore plus subjectif. Les spectateurs viennent me voir et me racontent leur vie ou la manière dont l’histoire de mes personnages entre en résonance avec leur parcours."

Celine Song et ses comédiens à la Berlinale en février 2023. - AFP

Si Past Lives – Nos vies d’avant invoque le concept coréen du "inyeon", la connexion émotionnelle entre deux individus pour résumer, Céline Song estime que son film parle d’abord "du fait d’accepter nos choix, combien ça peut être difficile, surtout lorsqu’on réalise que certaines de nos décisions ne nous appartiennent pas. Prenez Nora. Quelle est sa part de choix dans le fait d’émigrer aux États-Unis avec ses parents ? Est-ce le destin ? Ce qui est certain, c’est qu’elle doit attendre 24 ans pour en comprendre les conséquences."

La manière dont Celine Song a réuni ses comédiens illustre à merveille la philosophie du film. Au départ, elle avait décidé de construire un trio plus jeune autour d’un célèbre acteur coréen qui devait jouer Hae Sung mais qui s’est finalement trouvé indisponible. Initialement écartée du projet, car trop âgée, Greta Lee a alors été rappelée par la réalisatrice qui a repensé les autres protagonistes en fonction de cette brillante comédienne américaine d’origine coréenne qu’on a pu voir dans la série Russian Doll sur Netflix.

"Je n'ai pas fait de lecture, j'ai choisi à l'instinct", précise Celine Song à propos de Teo Yoo et de John Magaro qui incarnent finalement Hae Sung et Arthur, les deux hommes dans la vie de Nora. Elle a par ailleurs fait en sorte que ses comédiens masculins ne se croisent pas avant le tournage, manière de renforcer le sentiment de malaise lors de la première rencontre de leurs personnages. Le résultat à l’écran est aussi cocasse que troublant.

La réalisatrice a employé une méthode opposée pour choisir les jeunes comédiens coréens qui incarnent Nora et Hae Sung enfants. "J’ai d’abord trouvé la petite fille. Et ensuite, j’ai sélectionné trois petits garçons", raconte-t-elle. "Celui que j’ai choisi, je lui ai demandé d’improviser en essayant de convaincre Nora de rester en Corée. Il était tellement bon que la fillette s’est mise à pleurer pour de vrai !". Cette femme est diabolique.

>> Past Lives - Nos vies d'avant de Celine Song. Avec Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro. 1h46. En salles mercredi.