Patrick Bruel, Lena Situations, SCH… Ces stars qui critiquent la réforme des retraites

Prix Goncourt 2018 avec Leurs enfants après eux, un roman imprégné du passé ouvrier de l'est de la France, l’écrivain Nicolas Mathieu s’est fendu d’un texte à charge, publié sur Mediapart le week-end dernier. "Que dire d'un président élu deux fois, mais sans peuple véritable pour soutenir sa politique de managers, de faiseurs de fric et de retraités distraits, son régime de cadres sup et de consultants surpayés, un président élu deux fois avec les voix de ses adversaires, qui l'ont moins soutenu qu'utilisé pour faire obstacle au pire, un président qui n'a même pas eu droit à un quart d'heure d'état de grâce en 2022 ?" écrit-il.

"Que dire d'un gouvernement qui porte des réformes auxquelles il croit à peine, qu'il fait passer au forceps du 49-3, qui cafouille et s'embourbe, infoutu de discipliner ses troupes, incapable d'agréger les alliés qui lui manquent ?", poursuit l'auteur. "Avez-vous pensé à ces corps pliés, tordus, suremployés, qui trimeront par votre faute jusqu'à la maladie, jusqu'à crever peut-être ? (…) Non, vous n'y avez pas pensé. Eh bien, ce monde-là est une nappe d'essence et vous n'êtes que des enfants avec une boîte d'allumettes". Prémonitoire ?