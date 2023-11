Élu homme le plus sexy de l’année à 57 ans, que devient Patrick Dempsey ?

Deux bras croisés puis le flou le plus total. People ne pouvait pas laisser moins d’indices pour tenter de deviner l’identité de l’homme le plus sexy de l’année. Et même en cherchant très loin, jamais on n’aurait misé sur lui. Même Patrick Dempsey n’y a pas cru quand il a été informé. "J'ai été complètement choqué, puis j'ai commencé à rire, comme si c'était une blague, n'est-ce pas ? J'ai toujours été la demoiselle d'honneur", raconte l’acteur américain de 57 ans qui a été celle de Michelle Monaghan dans la comédie romantique Le témoin amoureux.