Il a fait danser les ados des années 2000 : Paul du groupe S Club 7 est mort à 46 ans

Alors que les Spice Girls étaient à leur apogée, leur ancien manager Simon Fuller se décide à former un nouveau groupe mixte. Quatre filles et trois garçons. En 1998, Tina Barrett, Rachel Stevens, Jo O’Meara, Hannah Spearritt, Paul Cattermole, Jon Lee et Bradley McIntosh deviennent S Club 7. Leur premier single "Bring It All Back" devient un succès mondial à sa sortie l’année suivante. Le groupe totalisera quatre albums studio et aura même sa propre série télé où résonnent leurs plus grands tubes, de "Don’t Stop Movin’" à "Never Had A Dream Come True".