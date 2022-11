Il dénonçait un coup monté de la Scientologie : le réalisateur Paul Haggis condamné pour viol

Il va devoir payer. Un tribunal civil de New York a reconnu ce jeudi le réalisateur canadien Paul Haggis, 69 ans, responsable du viol de l’agent publicitaire Haleigh Breest. Il a été condamné à verser 7,5 millions de dollars à cette dernière. Une somme à laquelle s’ajouteront des dommages et intérêts dont le montant sera déterminé plus tard.

Auteur et réalisateur de Collision, Oscar du meilleur film et du meilleur scénario en 2006, Paul Haggis est également célèbre pour avoir écrit Million Dollar Baby de Clint Eastwood et le James Bond Casino Royale avec Daniel Craig. En 2007, dans le sillage de l’affaire Weinstein, il est l’une des nombreuses personnalités hollywoodiennes à avoir été dénoncées par le mouvement MeToo.