"Pauvres Créatures" avec Emma Stone : c’est quoi ce Frankenstein au féminin qui a fait craquer Venise ?

Le site Indiewire a salué "un classique instantané, mordant, fantaisiste et farfelu", The Independent "un film brillant et souvent profondément troublant où humour fantaisiste et violence misogyne se côtoient" et Konbini "un récit initiatique féministe inédit et tordu mais aussi dense, intelligent et surtout très drôle". Moins enthousiaste, Le Figaro n’y voit qu’un "conte fantastico-érotique tape à l’œil et simpliste" dont l’héroïne, relecture féministe du mythe de Frankenstein, "fait penser à Barbie découvrant le Vrai Monde, en plus trash et nymphomane".