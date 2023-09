"Pax Massilia" : les premières images de la série choc d’Olivier Marchal sur Netflix

Après Bronx, déjà sur Netflix, et Overdose, diffusé l’an dernier sur Prime Vidéo, Pax Massilia marque la troisième collaboration d’Olivier Marchal avec les géants de streaming, après avoir longtemps travaillé pour le cinéma. "Moi je vais là où on me permet de faire mon travail", confiait-il l’an dernier à TF1info. "Or les plateformes, c’est là où nos films ont le plus de chance d’avoir de la visibilité aussi. En tout cas dans mon genre, celui du polar."