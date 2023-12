"Pax Massilia" sur Netflix : Tewfik Jallab, flic coriace dans la nouvelle série d'Olivier Marchal

L'acteur Tewfik Jallab fait parler la poudre dans "Pax Massilia", la série policière d'Olivier Marchal sur Netflix. Il incarne Lyès Benamar, un flic issu des quartiers Nord, lancé aux trousses d'un dealer qui terrifie la Cannebière. Un rôle à la fois physique et complexe pour cet enfant d'Argenteuil qui a débuté devant les caméras à l'âge de 11 ans.

C’est lui qui tient la baraque dans Pax Massilia, la nouvelle série d'Olivier Marchal qui débarque ce mercredi sur Netflix. Devant la caméra hyper nerveuse du réalisateur de 36 Quai des Orfèvres, l'impérial Tewfik Jallab, 41 ans, incarne Lyès Benamar, un flic originaire des quartiers nord dont l’équipe traque l’Indien, un mystérieux dealer qui fait régner la terreur sur Marseille.

"Pour un acteur, c’est du caviar à jouer. Tu peux aller dans tous les extrêmes, tu as une liberté incroyable et le polar te l’offre sur un plateau", confie l'acteur dans un entretien à Var Matin. "On pousse le curseur à fond car c’est une série mais c’est un projet qui se veut populaire, divertissant, c’est de l’entertainment sans message politique ni analyse sociétale".

Si son personnage est originaire de La Castellane, c’est à la cité Jolie-Curie d’Argenteuil que Tewfik Jallab a grandi. Enfant, il découvre le cinéma en jouant à cache-cache dans le cinéma où sa mère fait le ménage. Il n’a que 11 ans lorsque le réalisateur Gilles de Maistre lui confie le rôle principal de Killer Kid, l’histoire d’un enfant libanais recruté pour tuer le président de la République.

"Mes parents ont jugé qu’il était temps que je retourne à l’école quand ils m’ont vu démonter un Smith & Wesson les yeux fermés", racontera-t-il des années après dans une interview à Elle. Reste que le virus de la comédie ne va pas le lâcher. Après avoir obtenu un Bac STT, il s’inscrit au Cours Florent puis rejoint le Conservatoire national d’art dramatique de Paris. Il ne reviendra plus en arrière.

Au théâtre, le metteur en scène qui monte, Wajdi Mouawad, sera l’un des premiers à lui donner sa chance. À la fin des années 2000, la trilogie "Le Sang des promesses" lui permet de faire le tour du monde, avec en point d’orgue une représentation de douze heures dans la cour d’honneur du Palais des papes à Avignon.

Tewfik Jallab et Jamel Debbouze à Cannes en 2013 pour la présentation de "Né quelque part". - AFP

Après une poignée de petits rôles à la télévision, Tewfik Jallab décroche en 2010 celui de Mehdi, un avocat brisé par le meurtre de sa sœur dans Frères, une fiction de Virginie Sauveur diffusée sur France 2 qui lui vaut le prix d’interprétation masculine au festival de la Rochelle. Au cinéma, sa carrière décolle trois ans plus tard grâce à sa rencontre avec le réalisateur Mohamed Hamdi.

Dans Né quelque part, Il interprète Farid, un fils d’immigré algérien qui doit rentrer au pays pour régler une affaire familiale et renoue avec ses racines du même coup. Une comédie dramatique tout en nuances dans laquelle il donne la réplique à Jamel Debbouze. Le trio se retrouve ensuite dans un registre plus politique pour La Marche où il incarne Toumi Djaïdja, l’instigateur de "la marche des Beurs", en 1983.

Depuis, Tewfik Jallab enchaîne les rôles sans discontinuer. On l’a vu dans la peau du lieutenant Ali Amrani dans les saisons 7 et 8 de la série policière Engrenages. L’an dernier, il était l’un des grand-frères de Malik Oussekine dans la minisérie Oussekine Disney+. Début 2023, dans Cœurs Noirs sur Prime Vidéo, c'est en commando des forces spéciales qu'il faisait (déjà) équipe avec Nicolas Duvauchelle... son pire cauchemar ajourd'hui dans Pax Massilia.

Tournée pendant quatre mois sur La Canebière, la série d’Olivier Marchal envoie le bois dès les premières séquences d’action, aussi spectaculaires que sanglantes. Et si le personnage de Lyès Benamar semble brut de décoffrage au départ, son interprète lui confère une ambiguïté séduisante, entre rage pure et mélancolie liée à ses origines. Le prix à payer pour rétablir la paix ?

>> Pax Massilia de Olivier Marchal. Avec Tewfik Jallab, Jeanne Goursaud, Nicolas Duvauchelle. Les 6 épisodes disponibles sur Netflix