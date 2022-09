Pédopornographie : l'ex-champion des jeux télé Christian Quesada à nouveau en prison

Pour rappel, l'affaire Quesada avait éclaté avec la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur internet avec un homme se faisant passer pour un garçon qui lui demandait de lui envoyer des photos dévêtues, et lui faisant des propositions ouvertement sexuelles.

Surnommé "le professeur", Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017 en enchaînant près de 200 participations à l'émission "Les 12 coups de midi". Ce natif de l'Ain avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800.000 euros, dont une partie en cadeaux.