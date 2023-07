Pédopornographie : un mystérieux présentateur de la BBC suspendu, le Royaume-Uni en émoi

La publication de l’article du Sun a visiblement accéléré les choses. Suite à un entretien téléphonique organisé en urgence entre la ministre de la Culture Lucy Frazer et le directeur général de la BBC, Tim Davie, l’établissement public a annoncé dans un communiqué qu’un "membre masculin de ses effectifs" avait été "suspendu" et qu’il s’évertuait à "établir les faits aussi vite que possible". Sous pression, la chaîne reconnaît avoir été alertée dès le mois de mai. Mais elle refuse de livrer le nom du présentateur en question.

Outre-Manche, ce mystère a vite nourri bien des spéculations. Au cours du week-end, plusieurs figures de la BBC ont été contraintes de clamer leur innocence, après avoir été accusés sur les réseaux sociaux. Les présentateurs radio Rylan Clark et Jeremy Vine ainsi que l’ancien footballeur Gary Lineker ont tour à tour pris la parole. "Désolé de décevoir les haters, mais ce n’est pas moi", a écrit ce dernier sur Twitter.