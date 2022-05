"J'ai envie de chialer" : Camille Lellouche enceinte de son premier enfant

Révélée par "The Voice", Camille Lellouche que l'on a pu voir récemment aux côtés d'Audrey Fleurot dans "LOL : qui rit, sort !", le comedy show complètement barré de Prime vidéo, fait partie des artistes les plus appréciés par le public français. Couronnée aux Victoires de la musique pour son duo avec Grand Corps Malade, elle a dévoilé qu'elle a été victime de violences conjugales quand elle était plus jeune.