La top-modèle Gisele Bündchen et l'ex-footballeur américain Tom Brady divorcent après 16 ans de vie commune

C'était un couple qui faisait rêver. Après seize ans de vie commune, Gisele Bündchen (42 ans) et Tom Brady (45 ans) ont annoncé leur divorce ce vendredi, mettant fin à des semaines de spéculations. La top-modèle brésilienne et la superstar du football américain qui avait indiqué en février prendre sa retraite avant de faire volte-face, ont officialisé la nouvelle sur leur compte Instagram.

"Avec beaucoup de gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble, Tom et moi avons finalisé notre divorce à l'amiable", a expliqué Gisele Bündchen en story, tout en précisant qu'ils allaient continuer à donner "tout leur amour et toute leur attention" à leurs enfants. "La décision d'arrêter un mariage n'est jamais facile, mais nous avons chacun grandi de notre côté et même si c'est compliqué de passer par là, je me sens bénie pour tout le temps passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur à Tom", a poursuivi la belle qui demande que leur vie privée soit respectée.