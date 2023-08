Kanye West et sa compagne font scandale durant leurs vacances en Italie

Il trouve toujours un moyen de faire parler de lui. En vacances de l'autre côté des Alpes, Kanye West a réussi à ulcérer les Italiens. Alors que les stars défilent actuellement avec élégance sur le tapis rouge de Venise, le rappeur de 46 ans et sa compagne Bianca Censori – qu'il aurait secrètement épousé en Californie – multiplient les provocations.

La semaine dernière, la jeune femme de 28 ans faisait l’objet de vives critiques pour s'être baladée dans les rues de Florence en soutien-gorge quasi transparent. La mannequin australienne n'a pas non plus hésité à faire ses courses dans un supermarché à Florence, vêtue d'un collant couleur chair et d'un débardeur assorti. Une tenue jugée "vulgaire" et "irrespectueuse" par de nombreux Italiens qui ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.