"Ta douleur est notre douleur" : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez soutenus après la mort de leur fils

"C'est la plus grande peine qu'un parent puisse ressentir." Lundi 18 avril, Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, avec qui il partage sa vie depuis six ans, ont annoncé dans un post Instagram le décès soudain et brutal d'un des jumeaux qu'ils attendaient, un petit garçon mort-né. "Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", a écrit le couple, déjà parents de quatre enfants, Cristiano Junior, les jumeaux Eva et Mateo, nés par mères porteuses en 2010 et 2017, et Alana, dont la mannequin a accouché en 2017.

"Dévastés par cette perte", Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont appelé au respect de leur vie privée pendant "cette période très difficile". "Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours", ont-ils conclu leur bouleversant communiqué rédigé en anglais, espagnol et portugais, et relayé plusieurs centaines de milliers de fois par leurs followers.