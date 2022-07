Les jeunes mariés Jennifer Lopez et Ben Affleck profitent d’une douce lune de miel à Paris

Main dans la main, ils passeraient presque pour un couple lambda s’ils n’étaient pas entourés d’imposants gardes du corps. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont surpris les convives installés à la terrasse d’un restaurant parisien, où ils se sont rendus ce jeudi 22 juillet. "Ils se sont simplement présentés. Il avait l’air d’un Américain typique sauf qu’il avait une veste et une cravate par cette chaleur", commente un témoin au magazine People. Mariés depuis moins d’une semaine à Las Vegas, la chanteuse et l’acteur américains ont posé leurs valises dans la capitale française.