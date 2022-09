"Peppa Pig" : la célèbre série pour enfants accueille son premier couple de même sexe

Petite révolution dans Peppa Pig, la célèbre série britannique pour enfants. Dans un épisode diffusé ce mardi au Royaume-Uni sur Channel 5, le personnage de Penny l’ours polaire présente ses deux mamans à l’héroïne du programme. "Je vis avec maman et mon autre maman", explique-t-elle en dessinant sa famille. "Une maman est docteur et une maman cuisine les spaghettis. J’adore les spaghettis."

Créée en 2004 par Neville Astley et Mark Baker, Peppa Pig met en scène les aventures de Peppa la petite truie qui adore sauter dans les flaques de boue, entourée de son frère George le cochon et de leurs parents. Ce dessin animé à la fois drôle et éducatif, qui s’adresse en priorité aux tout-petits, s’est exporté depuis dans 180 pays. Il compte à ce jour sept saisons de 369 épisodes.