Percy Hynes White, l'acteur de "Mercredi", dans la tourmente après de graves accusations

Percy Hynes White "organisait des fêtes dans son sous-sol, planifiant avec ses amis d'inviter des femmes qu'ils pensaient sexy pour les rendre ivres et suffisamment défoncées et ainsi avoir des relations sexuelles avec elles, tout en mentant sur le fait que lui-même était défoncé et ivre", soutient la jeune femme qui raconte avoir, elle aussi, été agressée. "Il a fait l'objet d'accusations de viol et se moquait des victimes. Il partageait contre leur volonté des photos d'elles nues en ligne".