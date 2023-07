Père pour la première fois, Baptiste Giabiconi n'a pas cherché bien loin le prénom de son fils

Comme tout faire-part, le tendre cliché en noir et blanc s’accompagne de la date de naissance du petit garçon et de son prénom hérité de son père. Car Baptiste Giabiconi a choisi de baptiser son fils… Baptiste Junior. Tout simplement. Discret sur sa vie privée, l’ancien candidat de "Danse avec les stars" et participant à l'émission "Stars à nu" sur TF1 n’a pas communiqué davantage sur sa nouvelle paternité. Il n’y a que dans une ancienne interview à Ici Paris qu’il avait évoqué ses désirs d’enfant, rêvant même élever "des jumeaux".