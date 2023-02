"Péril en la demeure", "La Maladie de Sachs"... Le réalisateur Michel Deville est mort à l'âge de 91 ans

Né en avril 1931, Michel Deville avait appris le métier de cinéaste auprès de son mentor Henri Decoin. Passé à la réalisation en 1961 avec Ce soir ou jamais dans lequel jouait Anna Karina, il connaît l'un de ses premiers grands succès six ans plus tard avec Benjamin ou les mémoires d'un puceau, interprété par Michèle Morgan, Michel Piccoli, Pierre Clémenti et Catherine Deneuve. En 1970, il met en scène Brigitte Bardot dans la comédie L'ours et la poupée, l’une de ses dernières apparitions à l’écran.

Auteur d'une trentaine de longs-métrages, Michel Deville avait reçu neuf nominations aux César. Il en avait remporté deux : celui du meilleur scénario pour Le Dossier 51 en 1979, d’après le roman d’espionnage du même nom de Gilles Perrault, et celui du meilleur réalisateur en 1986 pour Péril en la demeure. Un drame machiavélique et sensuel avec Michel Piccoli, Christophe Malavoy et Nicole Garcia, inspiré de Sur la terre comme au ciel de René Belletto.