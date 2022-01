Peter Dinklage tacle le remake de "Blanche-Neige" et dénonce une vision "arriérée" du nanisme

"Dans un sens, vous êtes progressistes. Mais vous racontez toujours cette putain d’histoire arriérée à propos de sept nains qui vivent dans une cave ensemble. Qu’est-ce que vous faites putain ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause ? Il faut croire que ma voix ne porte pas assez", regrette Peter Dinklage, atteint lui aussi de nanisme. "Je n’ai qu’amour et respect pour l’actrice et tous ceux qui pensent bien faire. Mais je me demande juste : ‘qu’est-ce que vous faites ?’", ajoute celui qui sera Cyrano au cinéma le 30 mars.