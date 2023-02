Pharrell Williams nommé directeur artistique de Louis Vuitton homme

Habitué des premiers rangs des défilés, Pharrell Williams est le créateur de tubes planétaires (Happy et Get lucky des Daft Punk). Lauréat de 13 Grammy Awards, l'artiste aux 14 millions d'abonnés sur Instagram a également réalisé d'autres collaborations dans le milieu de la mode, notamment avec Moncler et Adidas pour des sneakers Superstar et Stan Smith.

Il a également cofondé en 2003 Billionaire Boys Club, une marque streetwear très appréciée par les jeunes avec le Japonais Nigo, récemment nommé directeur artistique de Kenzo qui appartient également au LVMH.