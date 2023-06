Pharrell Williams prend d'assaut les quais de Seine pour son premier défilé Vuitton

Chez Vuitton, qui avait déjà travaillé avec le musicien par le passé, on croit dur comme fer à cette nouvelle collaboration. "Pharrell Williams est un visionnaire dont les univers créatifs s'étendent de la musique à l'art et à la mode", se réjouissait la maison à l’annonce de cette nouvelle ère aux côtés du natif de Virginia Beach qui collectionne les tubes et les Grammy Awards.

"Son habilité à s’affranchir des frontières entre les différents univers qu'il explore, s’inscrit tout naturellement avec la dimension culturelle de Louis Vuitton, renforçant ses valeurs d'innovation, d'esprit pionnier et d'entrepreneuriat", ajoutait-elle. Permettra-t-il à la filiale du groupe LVMH d'augmenter son chiffre d’affaires aussi ? S’il a dépassé 21 milliards au premier semestre, la mode masculine n’en représente à ce jour que 5%.