Sa voix a accompagné les auditeurs pendant six décennies. À 94 ans, Philippe Bouvard a annoncé ce dimanche 23 juin qu'il allait prendre sa retraite en janvier. L'infatigable journaliste tenait toujours une chronique hebdomadaire sur RTL, un "record mondial", selon la station.

Le fondateur des "Grosses têtes" coupe le micro

"Il y a une tentation, qui n'est pas une tentation de paresse, mais une tentation de record, c'est d'aller jusqu'au 1ᵉʳ janvier, ce sera déjà pas mal, et ensuite d'écouter les autres et de faire silence", a expliqué l'amuseur public, créateur des "Grosses têtes". Date à laquelle il aura établi un "double record". "60 ans de radio et 60 ans de RTL", comme il l'a justifié à son micro préféré. "J'aimerais bien avoir celui-là, parce que, je ne vous le cache pas, j'ai beaucoup aimé la radio, et la radio me l'a bien rendu", a ajouté le journaliste.

Si on pouvait l'entendre le dimanche à 6h40 dans "Les portraits de Philippe Bouvard", émission qui revenait sur des moments ayant forgé sa carrière, le nom de celui qui a démarré en 1965 à Radio Luxembourg reste surtout attaché à celui des "Grosses têtes". Après avoir animé pendant 37 ans l'une des émissions les plus écoutées de France, ce pilier de RTL avait dû laisser sa place à contrecœur en 2014 à Laurent Ruquier, appelé pour rajeunir l'émission, qu'il n'a "jamais écoutée depuis", comme il l'expliquait en décembre à Var-Matin.

Dans un communiqué, la radio du groupe M6 a salué sa figure emblématique et son "record mondial" de "l'animateur ayant fait le plus de saisons sur une station". Sa carrière a "révolutionné la radio", a estimé le président de RTL, Régis Ravanas, cité dans le communiqué. "Philippe sait qu'il appartient pour toujours à la famille RTL", a-t-il fait valoir. Le directeur des programmes, Gauthier Hourcade, a quant à lui rendu hommage à un "pionnier érudit de l'humour sur les ondes" à l'"esprit vif, indépendant et impertinent".