L'acteur américain Chris Evans élu homme le plus sexy au monde

"L’aspect le plus agréable de ma carrière aujourd’hui, c’est que j’ai assez de sécurité pour lever le pied si j’en ai envie", explique-t-il. "J’ai la sensation d’avoir un peu plus de liberté pour prendre mes distances avec ce métier et quand même trouver des projets pour satisfaire mon appétit créatif".

Finalement, c'est peut-être du côté privé que Chris Evans a encore du boulot. Depuis qu’il a rompu avec l’actrice et humoriste Jenny Slate, en 2017, sa vie privée fait l’objet d’une foule de rumeurs. "Je veux une épouse", confiait-il il y a quelques mois à Men’s Journal. "Je veux des enfants, creuser des citrouilles et décorer un arbre de Noël". Ça tombe bien, la saison approche.