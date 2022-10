Charles III : sa première photo officielle avec la reine consort et Kate et William

Ce jour-là, William et Kate rejoignaient le roi et la reine consort, pour une réception officielle diplomatique en l'honneur de la reine défunte, avec plusieurs chefs d'États et officiels, révèle Sky News. Cet événement, un des plus grands que la royauté n'ait jamais accueilli, est considéré comme le premier rendez-vous d'État officiel de Charles III.